Erick Pulgar destaca como el mejor evaluado de Flamengo pese a dolorosa eliminación en Copa Libertadores

Erick Pulgar y Flamengo sufrieron un duro golpe en la Copa Libertadores. El conjunto brasileño, con el volante chileno como titular, igualó sin goles ante Estudiantes de La Plata en el estadio Maracaná y posteriormente cayó en la tanda de penales, resultado que selló su eliminación en las semifinales del certamen continental.

Pese a la dolorosa eliminación, el mediocampista nacional fue el jugador mejor evaluado del conjunto carioca por el medio Globo Esporte, que valoró su desempeño durante el encuentro.

En ese sentido, el citado medio calificó al antofagastino con nota 7,0 y destacó su solidez defensiva y su importancia para evitar varios contragolpes del elenco argentino. De esta manera, Pulgar superó a sus compañeros Agustín Rossi, Léo Ortiz y Alex Sandro, quienes recibieron una calificación de 6,5.

Sin embargo, la evaluación no fue unánime, ya que otros medios, como Terra, otorgaron al exfutbolista de Universidad Católica una nota de 5,0 por su rendimiento en el compromiso.

(Imagen de Instagram: @erickoficial)

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