Erick Pulgar comparte sincera reflexión sobre las redes sociales: "No me gusta leer lo bueno ni lo malo"

Erick Pulgar y Flamengo ya dejaron atrás la dura eliminación en semifinales de la Copa Libertadores. El cuadro carioca logró un agónico triunfo por 3-2 frente a Atlético Mineiro en el Maracaná y se mantuvo como líder del Brasileirao, con 70 puntos, uno más que su escolta Palmeiras.

Tras la victoria, el volante chileno, quien fue titular, agradeció el cariño recibido por parte de los hinchas del "Mengao" y la popularidad alcanzada en redes sociales.

"Miro un poco de cosas, pero desde hace un tiempo que bloqueo todo lo que es redes sociales, porque no me gusta leer lo bueno ni lo malo", expresó el mediocampista nacional.

"Sí siento el cariño cuando llego aquí al Maracaná y eso se refleja para después dar lo mejor de mí en el campo", añadió el antofagastino.

Por último, el ex Universidad Católica resaltó al plantel: "Este grupo es vencedor, sabe levantarse de esos momentos y tuvimos el apoyo de nuestra gente, que es lo más importante".

(Imagen: @lucasalmeidal17 )

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