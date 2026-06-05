Entrenador de Portugal sorprende y elige a Jean Beausejour como el mejor jugador de la historia de Chile

El entrenador de Portugal, Roberto Martínez, habló este viernes en la conferencia de prensa previa al amistoso de este sábado contra Chile en Oeiras, Lisboa, por la fecha FIFA de junio.

En la ocasión, el estratego del combinado luso fue consultado sobre quién considera el mejor futbolista chileno de la historia y sorprendió con su respuesta. Es que el DT eligió a Jean Beausejour, a quien dirigió durante su etapa en el Wigan de Inglaterra en 2012.

"Para mí, hablar del fútbol chileno es hablar de Beausejour. Un jugador increíble, con una gran capacidad de adaptación táctica, porque podía jugar en línea de tres o de cinco. Era un ganador nato", expresó el adiestrador.

"De una forma muy egoista, diría que el mejor de la historia de Chile es él. Lo vi en la previa del Mundial 2010, lo perseguí, pero no lo pude firmar y se fue a otro club. Después me lo pude llevar a mitad de temporada y tenemos recuerdos para siempre", añadió.

Además, Martínez se refirió al momento actual de la Roja: "Para nosotros es muy importante porque es una selección nueva. Me encantan las ideas de (Nicolás) Córdova, el juego posicional, la utilización de (Lucas) Cepeda, (Maximiliano) Gutiérrez y su flexibilidad. Es algo que nos exigirá mucho. Están con un propósito de crecer y les servirá para el futuro".

(Imagen: M. A. Lopes / EFE)

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