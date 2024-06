Entrenador de Perú aseguró que solamente los buenos resultados harán olvidar a Ricardo Gareca

Faltan tres días para el duelo entre la Selección chilena y Perú, por el debut de ambas escuadras en el Grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024, en un duelo que estará marcado por el reencuentro de Ricardo Gareca, actual entrenador de la Roja, ante el combinado al que llevó al Mundial de Rusia 2018.

El "Tigre" hizo historia en la banca del conjunto incaico, por lo que el uruguayo Jorge Fossati, actual DT de la "Bicolor", ha tenido que lidiar con las odiosas comparaciones con el argentino.

Justamente de ese tema habló el charrúa previo al cotejo del viernes y aseguró que solamente buenos resultados harán olvidar a Gareca en Perú.

"Mientras el equipo no les dé la misma satisfacción, es lógico que recuerden a Gareca", expresó en conversacion con radio La Red.

Además, aprovechó para defender a los jugadores que nominó: "No es el mejor momento de Christian Cueva, pero su capacidad está intacta. Paolo Guerrero está vigente. Hasta que los pibes no sean mejores que los veteranos, no puedo sacarles lugar".

(Imagen: Martin Mejia / Associated Press)

PURANOTICIA