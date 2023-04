Endler y la eliminación en Champions ante Chelsea: "Nos robaron el partido”

Con bastante molestia reaccionó la portera nacional Christiane Endler luego de la eliminación del Olympique de Lyon en Champions League, tras una polémica llave ante Chelsea, elenco que sacó pasajes a las semifinales.

La guardameta de las leonas, campeonas vigentes del torneo, criticó con todo a la árbitra Ivana Martincic, quien cobró un discutido penal a favor del conjunto inglés en los descuentos del alargue, el cual fue convertido por Maren Mjelde y llevó la definición hasta los lanzamientos desde los doce pasos, donde las azules se impusieron por 4-3.

"Es difícil digerir el partido porque hicimos todo lo posible por ganar, fuimos dominantes en todo el partido, quisimos jugar desde un principio igual que en la ida", aseguró "Tiane" en diálogo con Chilevisión.

La chilena no se quedó ahí y remarcó que "ellas todo el tiempo hicieron tiempo, jugando con esas cosas del fútbol. No fue la árbitra quien cobra el penal, fue el VAR, vi la imagen y no me parece penal, se autopega en el tobillo, es un poco absurdo".

Sin poder ocultar su molestia, la arquera criolla cerró confesando que "la sensación de ahora es que nos robaron el partido y que era la única forma de quitarnos del camino".

Lyon tendrá la oportunidad de dar vuelta la página este domingo, cuando visiten a Le Havre por la fecha 18 de la Division 1 Féminine, certamen del cual el equipo de Endler es líder con 46 puntos, uno más que el Paris Saint Germain.

PURANOTICIA