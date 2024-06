En Perú calientan el partido ante la Roja y ningunean a los dirigidos por Gareca: "Chile es un equipito"

Chile debutará en Copa América enfrentando a las 20:00 horas de este viernes a su similar de Perú.

Y en el país vecino "calientan" el partido ninguneando a los dirigidos por Ricardo Gareca, exentrenador de la "bicolor".

En el programa «Euroamérica» transmitido por el canal de YouTube de A Presión, el director técnico Claudio Techera lanzó una potente declaración.

“Ojo que Chile es un equipito, es un equipito con dos o tres jugadores importantes o dos más. Gana Perú, no tengas dudas”, declaró el uruguayo que ha realizado casi toda su carrera en Perú.

Luego declaró sobre el duelo de este viernes en Dallas que “tácticamente es mucho mejor Fossati que Gareca”.

Además, aseguró que los jugadores chilenos no tienen “identidad”. “Se van a enojar conmigo los chilenos, pero el jugador chileno no tiene identidad. ¿Por qué Bielsa no juega con línea de tres en Uruguay, pero sí en Chile?… Ahí está la respuesta. No es que los jugadores chilenos no tengan identidad porque no son buenos, pero son moldeables”, indicó.

