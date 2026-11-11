En duda la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins por el paro de camioneros

Luego de ser suspendida en varias ocasiones, la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins está programada para disputarse este sábado en el estadio Santa Laura. Sin embargo, la realización del encuentro todavía no está completamente asegurada.

De hecho, la definición entre "piratas" y celestes podría volver a ser postergada, debido a las consecuencias del paro nacional de camioneros, según advirtió el medio partidario del conjunto rancagüino Locos X el Capo.

"La final de la Copa de la Liga entre O'Higgins y Coquimbo Unido podría quedar en suspenso por enésima vez debido al paro nacional de camioneros", informó el citado medio.

En esa misma línea, la publicación apuntó a que este jueves será una jornada clave para determinar el futuro del encuentro. "El jueves sería el día clave. Ese es el plazo que se habría fijado para tomar una decisión definitiva", añadió.

Por su parte, el medio Cancha Libre también abordó la incertidumbre en torno al compromiso y señaló que "se ha evaluado esta situación en caso de que no se deponga el paro, pero todo indica de acuerdo a lo que nos señalan del Gobierno, este debería terminar a más tardar el viernes".

No obstante, el citado medio reconoció que existe la posibilidad de modificar nuevamente la programación si las movilizaciones continúan. "Pero sí se ha tenido la conversación de aplazar o suspender nuevamente el partido en caso de que el paro prosiga. Si prosigue, se va a suspender el partido", sentenció.

PURANOTICIA