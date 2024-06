En Cobreloa y en la U se frotan las manos ante un posible retorno de Charles Aránguiz

En medio de su irregular presente en Internacional de Porto Alegre, donde ha tenido que lidiar con varias lesiones, el volante nacional Charles Aránguiz ha sido vinculado con un posible arribo a dos clubes criollos donde dejó huella.

Hablamos de Universidad de Chile, elenco donde conquistó cinco títulos entre 2011 y 2013 -incluyendo una Copa Sudamericana-, y Cobreloa, institución que lo vio nacer.

A pesar del mal momento que atraviesan en el campeonato local, terminando en penúltimo lugar de la primera rueda, el mediocampista loíno Mario Sandoval se mostró ilusionado con el eventual arribo del bicampeón de América con la Selección chilena.

"Si fuese así, sería un sueño para gente de Cobreloa. Sería ideal si viene y si no, será quizás para más adelante", señaló el ex Curicó Unido en conversación con En La Línea Deportes.

De todas maneras, el también primo del "Príncipe" aseguró que "no he hablado con él, no tengo idea si llegase a venir o no".

Respecto al primer semestre de la escuadra calameña, Sandoval subrayó que "se evalúa de mala manera. Nosotros como equipo lo tenemos claro y cada uno de los jugadores quiere revertir esto y sacar buenos resultados".

PURANOTICIA