En Brasil ponen en duda la continuidad de Iván Román en Atlético Mineiro ante poca continuidad

Un complejo momento deportivo atraviesa Iván Román, quien tras sumar algunas titularidades a inicios de temporada con Atlético Mineiro, comenzó a perder terreno en el "Galo".

Después de una pobre actuación ante Fluminense el 21 de marzo, el chileno solo ha visto acción en cuatro compromisos de su equipo, encendiendo las alarmas sobre su continuidad en el conjunto de Belo Horizonte.

De hecho, el sitio "Portal Tela" aseguró que ante este escenario, el elenco brasileño se plantea incluso una posible venta, aun cuando el zaguero arribó como uno de sus grandes proyectos para el futuro.

"El cuerpo técnico y el equipo del jugador ya han expresado su descontento por el escaso tiempo de juego que tiene. Están considerando una posible transferencia durante el mercado de fichajes de julio de 2026, que se extiende del 20 de julio al 11 de septiembre", puntualizaron en la publicación.

A lo largo del presente año, Román ha disputado 635 minutos repartidos en nueve encuentros. Lo único positivo es que el 18 de marzo tuvo su estreno goleador marcando un tanto en la victoria por 2-1 sobre Sao Paulo.

(Imagen: @ivanroman_3)

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