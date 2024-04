Emiliano Amor confía en que Colo-Colo remontará la distancia con U. de Chile en la tabla: "Faltan muchos partidos"

Ocho son los puntos de diferencia que tiene Colo-Colo con el líder Universidad de Chile en la tabla del Campeonato Nacional 2024.

A pesar de esta distancia, Emiliano Amor aseguró que todavía mantienen la ilusión de pelear y conquistar el título del certamen local.

"Faltan muchos partidos, muchos puntos, tenemos la misma esperanza que en la primera fecha. Estamos haciendo un buen trabajo, obviamente es mejor corregir las cosas cuando ganamos, debemos achicar el margen de error en defensa y en ataque, pero estamos logrando pequeños objetivos que nos proponemos dentro del plantel", expresó el zaguero en conferencia de prensa.

Además, el central anticipó el duelo de este sábado frente a Cobresal en El Salvador: "Es un rival que en las últimas dos fechas levantó su rendimiento, y se hace fuerte de local, será un partido complejo, pero tenemos que adaptarnos rápido".

También, el argentino manifestó su deseo por continuar en el conjunto de Macul, con el que termina contrato a fin de año: "No he conversado nada con los dirigentes todavía, tampoco con el cuerpo técnico, pero estoy muy cómodo y feliz en el club. Me apoyaron en los malos momentos, como el año pasado, y disfruté buenos momentos con los hinchas. Me gustaría seguir ganando títulos. Ojalá sigamos el camino juntos".

Por último, Amor valoró el regreso de Aníbal Mosa a la presidencia de Blanco y Negro: "Los que estamos hace años en el club ya lo conocemos. Es cercano a los jugadores y le importa que el plantel esté bien. Estoy contento de que él esté en la presidencia. Ojalá podamos llegar a un proyecto. Aníbal tiene que marcar el camino y nosotros acompañar y dar lo mejor".

