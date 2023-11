Emanuelle Silva sufre empujón de competidor brasileño y se resigna al bronce

El colombiano Andrés Jimenez fue el ganador de la medalla de oro en la prueba de 500 metros masculino de patinaje de velocidad.

Sin embargo la carrera estuvo marcada por un incidente que dejó fuera de la competencia por el oro a uno de los competidores.

Tal como pasó en la final de los 500 metros femenina del patinaje de velocidad, con la descalificación de una corredora, en la definición por varones de la misma distancia, con cuatro competidores. también hubo una descalificación

En este caso se trató del brasileño Abel Rocha, quien empujó al chileno Emanuelle Silva. Pero a diferencia de lo sucedido con las mujeres, la carrera no fue detenida sino que siguió su desarrollo.

Así, la medalla de oro fue para el colombiano Andrés Jiménez, con un tiempo de 0:43.104 en el Patinódromo del Estadio Nacional, en el último día de los Juegos Panamericanos.

El segundo puesto y la medalla de plata quedaron en manos del mexicano Carlos Monsivais, con 0:44.108.

Y la medalla de bronce fue para el local Emanuelle Silva con 1:01.789.

Al final de la carrera, Silva aseguró que "nunca pensé en la medalla de plata, por eso dejé un poquito de espacio. Dejé el alma. Me da mucha rabia. Uno se manda cagadas siempre y la vida da oportunidades. Este no es el final. Me siento un ganador. Pararme ahí después del accidente fue eso. El roce que se dio con el colombiano es normal.Por eso busqué espacio, pero en ese momento el de Brasil se tiró de forma kamikaze y nada que hacer”, afirmó.

