Emanuelle Silva: "No tengo palabras para describir todo lo que siento"

Emanuelle Silva le dio a Chile la décima medalla de oro, al adjudicarse la prueba de 200m meta contra meta masculino en patinaje de velocidad. Muy emocionado, el patinador chileno reconoció que este triunfo es una revancha luego de que en Lima 2019 no pudiera subirse al podio, y agregó que está listo para disputar este domingo una nueva presea dorada, en la prueba de 500+ distancia.



"Esto es un sueño, muy emocionado. No tengo palabras para describir lo que siento. Físicamente, estoy en un cien por ciento y mentalmente me saqué no sé si un peso de encima, pero me relaje y estoy listo y full concentrado para ir con todo mañana en 500+ distancia", dijo Silva.



"Llevaba un montón de tiempo preparando esto con mi cuerpo técnico. Quería disfrutar, quería ganar, cerrar este ciclo de concentración con un oro, nunca pensé en el segundo o el tercer lugar", agregó.



El chileno sorprendió al reconocer que está analizando pasarse a las carreras de patín en hielo: "Me lo ofrecieron y estoy evaluando cambiarme al hielo. Siento que me quedan dos ciclos olímpicos más; siempre dije desde chico que tengo una misión con el patín carrera, de lograr todas las medallas que se puedan. Fui campeón Odesur, campeón sudamericano, campeón Panamericano, World Games, mundial... Ya no me queda nada más, y lo más probable es que me empiece a preparar para el otro nivel".



"El deporte a veces es muy ingrato, pero lo bonito es que te da mucha revancha, y aquí estamos más fuerte que nunca. Feliz de poder demostrarlo en mi tierra, que tiembla todos los días, que hace frío, que la gente se levanta temprano... Esto es para ellos", concluyó.



En tanto, la colombiana Geini Pajaro, campeona en la misma prueba femenina, dijo que "el patín carrera siempre le ha dado alegría a Colombia y esta no iba a ser la excepción. Sabíamos que sería duro porque el nivel es muy alto. La experiencia jugó un papel importante".

PURANOTICIA