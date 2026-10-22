Elogios en España a Manuel Pellegrini tras el tercer triunfo consecutivo del Betis en Champions League

El arranque del Betis de Manuel Pellegrini en la Champions League ha sido sobresaliente. El cuadro verdiblanco derrotó este miércoles al Feyenoord por 1-0 en condición de local y sumó su tercera victoria consecutiva, manteniendo una campaña perfecta en la fase de liga del torneo continental.

Ante este escenario, la prensa española destacó el trabajo del técnico chileno, valorando especialmente su planteamiento táctico frente al conjunto neerlandés. Por ejemplo, El Correo de Andalucía le otorgó una calificación de 10 y resaltó su estrategia para afrontar el encuentro.

"Asedió por completo el planteamiento de Van Bronckhorst (DT del Feyenoord), con un equipo activo tras la pérdida y recuperando rápidamente para proyectarse en ataque. Las bandas hicieron especial daño en ataque, al equipo solo le faltó algo de acierto", publicó el citado medio.

Por su parte, Estadio Deportivo calificó a Pellegrini con un 7.5 y destacó su decisión de no realizar rotaciones en un partido clave para las aspiraciones del equipo. "Era el encuentro de no rotar. El importante. El de poder tener el camino ya medio atado, y no ha fallado 'El Ingeniero'. En un partido pesado y sin creatividad, ha sabido dotar a su equipo de esa calma que ha permitido cocinar a fuego lento una victoria importantísima. No habrá dudas con él, ¿no?".

En tanto, el periodista del Diario de Sevilla, Manu Colchón, puso el foco en el destacado registro del conjunto verdiblanco en el certamen europeo. "Quinto clasificado en la fase de liga de la UEFA Champions League en su regreso 21 años después. Nueve de nueve puntos. Invicto. Sólo cinco equipos de Europa pueden decir lo mismo. El segundo que menos ha encajado de esos cinco. Manuel Pellegrini Ripamonti. De nuevo histórico".

A su vez, Marca valoró la evolución futbolística del Betis y la solidez que ha conseguido imprimirle el entrenador chileno, destacando sus actuaciones ante rivales de peso. "Porque el Betis fue a por el Lille en Francia, sometió al Oporto en La Cartuja y fue claramente mejor a este Feyenoord, de nuevo ante su afición. Fue un partido de eficacia, de oficio y experiencia. La que no tienen, salvo excepciones, estos jugadores que Pellegrini ha convertido en un bloque sólido, fiable y que, a sus destellos de sus grandes estrellas, une ahora un espíritu colectivo de los que te suele llevar lejos en este tipo de competiciones".

Finalmente, el citado medio resaltó la posición del equipo español entre los mejores del torneo y su condición de revelación en esta edición. "El Betis es de ese puñado de equipos que, tras tres jornadas, suma nueve puntos. La revelación de esta Champions. Como suena. Y suena muy bien", sentenció.

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