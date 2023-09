El uno a uno de Chile en el amargo empate sin goles ante Colombia en la segunda fecha de las Clasificatorias

Ben Brereton, Matías Catalán y Rodrigo Echeverría fueron los puntos altos en la igualdad sin goles de la selección chilena ante Colombia, en un partido disputado en el estadio Monumental. Si bien el plantel criollo se mostró mejor que ante Uruguay, no les alcanzó para hacerle daño a un discreto combinado cafetalero.

Brayan Cortés: No fue muy requerido en la primera etapa, pero respondió cada vez que se le necesitaba. En el complemento se repitió la tónica, aunque en algunos pasajes del partido no tuvo salidas tan claras como las de siempre.

Matías Catalán: Mucho más efectivo y participativo que Nayel Mehssatou. En ese sentido, se logró ganar algo de peso por la banda derecha, tanto en ataque como en defensa. Tuvo buenos desbordes y envió buenos centros al área, y dejó la sensación de que debe ser titular por la banda derecha de aquí en más.

Gary Medel: Tiempista y seguro en el fondo. Su dupla con el zaguero del Monaco mostró una mejor versión en esta segunda fecha. El ataque de los visitantes no causó estragos en su zona de la cancha, quedando demostrado que es pieza clave en defensa.

Guillermo Maripán: En esta ocasión, se le vio con un mejor anticipo, pese a que le costó adaptarse en los primeros minutos. En uno de los primeros ataques de Colombia salió a destiempo, dejando a un atacante solo por la zona izquierda del área. Con el paso de los minutos se fue afirmando. Logró incluso convertir, pero estaba offside.

Gabriel Suazo: Sus salidas con balón dominado marcaron los inicios de jugadas interesantes para la Roja, aunque en ocasiones le tomaron la mano. Pinchó un centro colombiano que pudo haber significado el 1-0 antes de los 10 minutos de partido. Faltó proyección en ataque y más limpieza en sus entregas.

Rodrigo Echeverría: Casi tuvo su primer gol con la Roja por Clasificatorias antes de la media hora. Se mostró participativo y con mucho despliegue, tanto en terreno propio como rival. Interesante nombre para la zona media criolla.

Arturo Vidal: Tuvo buena participación en el juego, pese a andar a media máquina durante todo el compromiso debido a intensas dolencias en su rodilla derecha. Destacable la actitud del “King” que sigue demostrando que pese a su edad, es un buen elemento en el mediocampo.

Erick Pulgar: Se comenzó a motivar con un remate desde fuera del área que exigió al portero cafetalero Camilo Vargas. Tomó decisiones mucho más acertadas respecto de lo hecho ante Uruguay.

Diego Valdés: No tuvo grandes intervenciones en ofensiva, pudiendo haber sido más incisivo y determinante. Sigue quedando la sensación de que con su talento puede aportar más en la elaboración de aproximaciones para Chile.

Ben Brereton: Uno de los mejores jugadores de la Roja. Participó del juego ofensivo, recuperó balones en terreno propio, se mostró veloz en algunos desbordes, y dio un tremendo pase a un Alexis que falló sorpresivamente para decretar la apertura de la cuenta.

Alexis Sánchez: Inició el partido algo errático, pero poco a poco comenzó a mostrar chispazos de aquel “Niño Maravilla” que se echa el equipo al hombro. Desperdició una oportunidad inmejorable de marcar el 1-0 en el minuto 38.

Juan Delgado: No tuvo demasiada participación en el juego. Ingresó en el tramo del compromiso en el que Colombia se mandó en ataque, y la mayoría de las acciones ocurrieron por su lado. Bajo nivel.

Charles Aránguiz: Su ingreso no pudo compensar la falta de fútbol en el medio campo. No aportó demasiado en elaboración ni en quite.

Alexander Aravena: Quiso mostrarse participativo en la faceta ofensiva, pero no pudo tener gran injerencia en los ataques chilenos.

