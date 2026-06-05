El regreso del gran DT de América: Mirko Jozic volverá a Chile para ser homenajeado por los 35 años del Colo-Colo 91

Colo-Colo continúa celebrando los 35 años de la obtención de la Copa Libertadores de 1991, el mayor logro deportivo en la historia del club y del fútbol chileno a nivel de clubes.

En el marco de esta conmemoración, el jueves el Club Social y Deportivo Colo-Colo organizó una cena en honor a los integrantes del plantel que conquistó el histórico título continental hace más de tres décadas.

La gran noticia de la jornada la entregó el presidente de la corporación alba, Edmundo Valladares, quien confirmó que Mirko Jozic, entrenador del equipo campeón de América, regresará a Chile en septiembre para participar de las actividades conmemorativas y recibir un homenaje por su legado en la institución.

"Queremos hacer una gran bienvenida a Mirko como se merece. Esperamos que todos puedan sumarse y que tenga el homenaje que merece. La confirmación de su venida se fue dando hace poco. No ha sido fácil, ya que vive muy lejos. La idea es que él también pueda disfrutarlo. Estamos felices de contarles que Mirko Jozic regresa a su casa", expresó el timonel en conversación con radio ADN.

Valladares también reveló detalles sobre las gestiones que permitieron concretar el esperado regreso del técnico croata, destacando el rol que tuvo el comediante y reconocido hincha albo Pedro Ruminot.

"Pedro tuvo la oportunidad de viajar a Croacia, estuvo con ellos y acercó un poquito más las ganas de que estuviera acá. También agradezco a Mirko que me permitió conversar con él y que se haya convencido, porque creo que el hecho de que venga significa mucho para los colocolinos".

El dirigente manifestó además su deseo de que el entrenador pueda recibir un reconocimiento masivo por parte de la hinchada, en agradecimiento por el histórico logro conseguido en 1991.

"Ojalá podamos tenerlo junto a miles de personas y retribuir lo que nos entregaron, porque nos hicieron un club más grande. Creo que se debe hacer mayor justicia y, a 35 años de esa hazaña, qué cosa más bonita que podamos hacerlo", sentenció.

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