El campeón se refuerza para la Libertadores: Coquimbo Unido tiene listo el regreso de Joe Abrigo

Coquimbo Unido ya comienza a proyectar el segundo semestre de la temporada, en el que afrontará importantes desafíos como los octavos de final de la Copa Libertadores ante Platense de Argentina y la competencia en el torneo local, por lo que la dirigencia trabaja en el fortalecimiento del plantel.

El conjunto aurinegro, actual campeón del fútbol chileno, también se encuentra a la espera de disputar la final de la Copa de la Liga frente a O'Higgins, encuentro que fue postergado debido a las condiciones meteorológicas que afectan a distintas zonas del país.

En ese contexto, el elenco dirigido por Hernán Caputto podría concretar el regreso de un jugador con pasado en la institución.

De acuerdo con lo publicado por el sitio Mi Radio de la región de Coquimbo, Joe Abrigo "tiene todo encaminado para poder regresar al puerto".

El talentoso mediocampista, quien actualmente milita en Palestino, ha tenido escasa participación esta temporada tras sufrir un desgarro, por lo que busca recuperar continuidad y sumar minutos de competencia.

Abrigo ya defendió la camiseta de Coquimbo Unido en tres etapas: durante las temporadas 2016-2017, 2020 y 2022, período en el que anotó 14 goles. Su rendimiento en su último paso por el club le permitió fichar por Palestino, equipo en el que ha permanecido durante los últimos cuatro campeonatos.

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