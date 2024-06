El análisis de Jorge Valdivia tras magro debut de La Roja en Copa América

Luego del amargo empate sin goles entre La Roja y Perú en la Copa América de Estados Unidos 2024, el ex volante de la selección chilena, Jorge Valdivia, expuso su parecer tras el rendimiento mostrado por el equipo dirigido por Ricardo Gareca.

“No tengo desilusión. Si bien todos teníamos expectativas de que Chile jugase un poco mejor y fuese más constante durante todo el partido, al frente tienes un rival pesado con un entrenador de experiencia y que en otros partidos, con otros jugadores, y con otro entrenador le ganó a Chile”, coemnzó diciendo el "Mago" en su rol como comentarista deportivo en ESPN.

“No creo que sea desilusión la palabra, pero todos esperábamos ver al Chile que jugó ante Paraguay, ante Francia, al de Albania, con rendimientos individuales que se acercaran un poco a esos partidos amistosos, porque si se jugaba así, sin duda se iba a marcar diferencias”, agregó el ídolo del Palmeiras de Brasil.

En relación al duelo ante los del Rímac, el ex volante formado en Colo Colo señaló que “fue un partido complejo. En el primer tiempo cada vez que un jugador chileno recibía de espaldas, eran cerca de tres jugadores los que iban a presionar y salvo Alexis y Eduardo, no hubo profundidad ni espacios para Dávila y Valdés, quien jugó condicionado por el problema físico y que lo obliga a salir. Ellos sienten que no se sintieron cómodos y se sentían fastidiados por el rendimiento individual, pero entendiendo que tenían enfrente a un rival que jugó bien”.

Por último, Valdivia admitió lo díficil que será enfrentar a Argentina el próximo martes. “Todos queríamos que Chile ganara y juegue mejor, pero es el primer partido y está difícil porque después te toca Argentina y todo indicaría que es un partido sumamente complejo”, concluyó.

La Roja se medirá ante Argentina el próximo martes 25 de junio, a partir de las 21:00 horas de Chile en el MetLife Stadium, por la segunda fecha del Grupo A del certamen comtinental.

