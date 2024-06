Eduardo Vargas se abre a un posible regreso a la U. de Chile: "Quién sabe si próximamente se puede dar"

Desde hace tiempo que en Universidad de Chile se ilusionan con el regreso de Eduardo Vargas, quien brilló y fue clave en el histórico título de la Copa Sudamericana 2011.

El delantero que milita en el Atlético Mineiro de Brasil y se encuentra entrenando con la selección chilena con miras al amistoso ante Paraguay y la Copa América, contó lo que debe ocurrir para retornar a los azules.

"Por ahí lo estoy pensando si volver o no, porque mis hijos también influyen estando en Brasil y mi novia es brasileña, entonces tengo que pensarlo bien", respondió.

"Estos días mi novia está conociendo Chile y me dijo que sí le gustaría vivir acá con lo poco que ha conocido. Vamos a ver a futuro, vamos a pensar, y quién sabe si próximamente se puede dar un regreso a la U", añadió.

Además, "Turboman" se refirió a sus sensaciones por ser considerado nuevamente en la Roja: "Estoy feliz de volver, de estar acá, siempre me siento bien dentro de la cancha con la selección. Me ayudan mucho dentro de la cancha, son buenos jugadores".

Eso sí, lamentó las ausencias de referentes como Arturo Vidal y Gary Medel: "Compartimos mucho tiempo en la selección. Con Arturo somos muy buenos amigos, siempre hablamos, con Gary también, pero no es tanta la cercanía así como la que tengo con Arturo. No solo ellos, también está (Charles) Aránguiz. Cuando llegas al camarín y no lo ves, se les extraña, porque tienen un humor distinto, siempre hacen reír al grupo. Pero es decisión del técnico, él sabe lo que está haciendo y nosotros tenemos que acatar de la mejor manera".

