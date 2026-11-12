Eduardo Vargas renovó su contrato con la Universidad de Chile hasta el final de la temporada 2027

Buenas noticias recibieron los hinchas de Universidad de Chile. Es que Eduardo Vargas, una de las figuras del club en esta temporada y goleador con 17 tantos, seguirá en el cuadro azul.

El conjunto estudiantil oficializó este jueves, a través de un comunicado en sus canales oficiales, la renovación de contrato del delantero por un año más.

"Acuerdo sellado. Estamos felices de anunciar la renovación de Eduardo Vargas, quien durante esta jornada firmó la extensión de su vínculo contractual con nuestro Club hasta final de la temporada 2027", publicó el elenco universitario en su sitio web.

"Así 'Turboman', quien retornó al "Romántico Viajero" a inicios de este 2026, "continuará haciendo historia con la camiseta azul, además de confirmar su presencia en los 100 años que cumplirá nuestra institución en 2027", añadió la publicación.

En tanto, el atacante manifestó toda su felicidad al expresar: "Es muy importante para mí, lo venía buscando. Me he sentido muy cómodo y quedarme otro año más acá me pone muy feliz. Me encanta estar en la U, es mi segunda casa".

"Soy un agradecido de estar con este gran grupo. Mis objetivos son poder llevar a lo más alto al equipo. Me estoy preparando de una manera que nunca lo había hecho y eso se refleja dentro del campo. Lo importante es ayudar al equipo. Formar parte de los 100 años va a ser increíble. Voy a intentar esforzarme más todavía para que el 2027 podamos salir campeones. Merecemos un campeonato", concluyó.

(Imagen: @udechile)

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