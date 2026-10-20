Eduardo Godoy detalla los motivos para revocar al directorio de Azul Azul: "La indefinición es peor que no tomar decisiones"

El directorio de Azul Azul, actualmente presidido por Cecilia Pérez, tiene los días contados. El viernes pasado, los acreedores del fondo Sartor solicitaron la revocación de la mesa directiva de la concesionaria que administra a Universidad de Chile, en una decisión que podría marcar un cambio importante en la conducción del club.

Este lunes, el liquidador Eduardo Godoy se refirió a la determinación que pondrá fin al mandato del grupo que lideraba Michael Clark, proceso que se concretaría en noviembre, cuando se lleve a cabo una nueva junta de accionistas.

"Se tomó en este momento porque básicamente después de un devenir se planteó una necesidad de que la concesionaria pudiera conversar con la Universidad de Chile el convenio de uso de nombres y marca, con el tiempo vimos que la desconfianza, justificada o injustificada, hicieron imposible el dialogo, y las formulas para evitar la decisión no fueron útiles para llevar a cabo de una negociación importante", expresó en conversación con CNN.

"Si uno lee el contexto de la comunicación del directorio, luego de dos meses que se les requirió, yo fui a exponer el tema con prontitud y premura, y lo que sacaron fue un pronunciamiento que recién iba a elegir abogados, quienes con el liquidador, escucharan a la Universidad, para analizar y recién ahí presentaran al directorio propuestas, lo que era un proceso engorroso y que iba a dilatar", añadió.

Además, agregó: "El nombre del club y símbolos no puede estar sujeto a esto, además se vienen los 100 años hay que planificar situaciones, sponsors, todos reclaman tener certeza y era poco respetuoso con la hinchada. Esto había que atender con celeridad". Godoy enfatizó la importancia de resolver cuanto antes la situación relacionada con el uso del nombre y los símbolos de Universidad de Chile, considerando también la planificación de los próximos hitos institucionales.

Por último, Godoy sostuvo: "Ningún momento es bueno para tomar decisiones de este tipo, pero la indefinición es peor que no tomarlas. Lo planeamos el 21 de agosto, fui el 3 de septiembre a exponer y el 15 de octubre recién tuvimos respuesta. Si los tiempos fueron inadecuados no son de mi responsabilidad". El liquidador defendió así la oportunidad de la medida y atribuyó la demora en el proceso a los tiempos de respuesta del directorio.

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