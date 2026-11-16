Eduardo Álamos fue elegido como nuevo presidente de Azul Azul tras la salida de Cecilia Pérez

Eduardo Álamos resultó electo como nuevo presidente de Azul Azul, concesionaria que administra a Universidad de Chile, luego que fuera revocado el directorio anterior por orden del liquidador Eduardo Godoy, obligando a la salida de Cecilia Pérez.

El nuevo mandamás del cuadro laico es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con experiencia en el club, ya que ejerció como gerente general entre 2015 y 2019.

Antes de eso, cumplió funciones como gerente de desarrollo en su llegada a la institución en 2012.

La vicepresidencia, en tanto, quedó en manos del exministro Jorge Burgos, quien reemplazó a José Ramón Correa, quien también integra la mesa de la sociedad anónima.

Es importante recordar que esta directiva tiene carácter transitorio mientras que concreta la venta del paquete accionario de Tactical Sport, proceso que tiene como plazo estimado abril o mayo del próximo año.

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