Ecuador hace historia derrotando a Alemania y clasifica a la siguiente fase del Mundial

Ecuador hizo historia contra Alemania tras derrotarlo por 2 a 1 en el estadio Nueva York / Nueva Jersey, por la última fecha del grupo E del Mundial.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece vencieron por primera vez al cuatro veces campeón del mundo, y lograron su clasificación a dieciseisavos como uno de los mejores terceros.

Los europeos llegaron al partido clasificados y con el primer lugar asegurado, luego de ganar los dos primeros encuentros.

Y los "germanos" golpearon primero y rápido, a los 2 minutos, Aleksandar Pavlovic metió un pase al centro del área para Florian Wirtz que cedió de cachetada para Leroy Sané, quien pateó para vencer la portería de los ecuatorianos.

Siete minutos después, los sudamericanos que habían buscado intensamente empataron el duelo con un tanto de Nilson Angulo.

En el segundo tiempo, un córner cerrado fue aprovechado por Gonzalo Plata, quien puso el segundo de "La Tricolor" y selló el pase a la siguiente ronda del torneo.

Ecuador lo ganó e hizo historia ganando el partido contra el tetracampeón y clasificando como uno de los mejores terceros.

Alemania jugará por los dieciseisavos de final el lunes 29 de junio contra uno de los mejores terceros, mientras que los sudamericanos lo harán frente a rivales como México, Suiza, Estados Unidos, el ganador del grupo L o el ganador del grupo K.

(Imagen: FIFA)

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