Cobreloa y San Luis de Quillota se enfrentarán este sábado en el estadio Santa Laura, en una decisiva final que definirá al campeón del Torneo de Primera B y al equipo que conseguirá el anhelado ascenso a la Primera División del fútbol chileno.

Sin embargo, a pocos días de este importante compromiso frente al conjunto «canario», el elenco loíno recibió una inesperada mala noticia al confirmarse la ausencia de una de sus principales figuras.

Según dio a conocer en las últimas horas radio ADN, Gustavo Gotti se perderá el decisivo encuentro debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, convirtiéndose en una baja sensible para el equipo naranja.

Cabe consignar que, durante la presente temporada, el delantero argentino ha sido una de las piezas fundamentales de Cobreloa, registrando un destacado rendimiento de 19 goles en 27 partidos disputados.

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