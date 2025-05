DT del Chelsea elogia a Manuel Pellegrini en la previa de la final de la Conference League: "Estoy donde estoy gracias a él"

Este miércoles 28 de mayo será uno de los días más importantes para el Betis de Manuel Pellegrini, ya que el cuadro del técnico chileno buscará el primer título europeo de su historia cuando enfrente al poderoso Chelsea de Inglaterra en Polonia, por la final de la Conference League.

En la previa a la definición, el técnico del conjunto británico, Enzo Maresca, resaltó la figura del "Ingeniero", quien fue su DT en el Málaga y luego lo tuvo como asistente en su cuerpo técnico en el West Ham United.

"Estoy donde estoy gracias a él. Trabajé con Manuel cuatro años, dos como jugador y dos como parte de su equipo. Le debo mucho de lo que he conseguido", comenzó diciendo el italiano en conversación con el sitio de la EUFA.

Además, añadió: "Le agradezco la relación que tenemos y los consejos que me da. Me ha dicho que nunca cambie. Siempre me ha dicho que, en el fútbol, a menudo los jugadores y los directivos se apresuran a cambiarse a sí mismos y él siempre me ha dicho que lo mejor es mantenerse siempre fiel a uno mismo".

Sobre lo que significaría para él y el equipo ganar la Conference League, sostuvo: "Ha sido una buena temporada, pero puede ser una gran temporada si conseguimos ganar la Conference League, y acabar entre los cuatro o cinco primeros de la Premier League, sería una forma de decir que hemos vuelto y que somos un club ganador en Europa, y esperamos conseguirlo".

"Nos convertiríamos en el primer club de Europa en ganar todos los trofeos (Champions League, Europa League y Conference League), eso es importante", sentenció Maresca.

(Imagen: West Ham United)

PURANOTICIA