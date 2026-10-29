DT del CF Montreal lanza críticas a Alexis Sánchez tras sufrir una dura goleada ante Charlotte

Alexis Sánchez y el CF Montreal siguen sin encontrar el rumbo en medio del delicado momento que atraviesan en la temporada. Esta vez, el equipo del delantero chileno sufrió una contundente goleada por 4-0 ante Charlotte, en un nuevo compromiso por la Major League Soccer (MLS).

El goleador histórico de la Roja ingresó a los 62 minutos, cuando su equipo ya caía por 1-0. Sin embargo, su entrada no logró cambiar el rumbo del encuentro y el conjunto canadiense terminó sufriendo una estrepitosa derrota.

Tras el duro revés, el técnico Philippe Eullaffroy manifestó su molestia por el rendimiento del equipo y lanzó críticas que apuntaron a los jugadores recién incorporados, entre ellos el delantero nacional y sus compañeros.

"Este es uno de los partidos más decepcionantes de la temporada, junto con el de Atlanta. Los recién llegados no nos han ayudado, salvo quizás Olger (Escobar)", sostuvo en una declaración dirigida a Alexis.

"Una vez más, como suele suceder, nos disparamos en el pie con este gol, digamos, incomprensible. De cuatro goles, tres fueron para el rival debido a errores individuales. Los últimos 30 minutos fueron un completo desastre", añadió.

Por último, el estratega profundizó en los problemas que atraviesa el equipo y sentenció: "Hay quienes están muy metidos en el juego y otros que ya están un poco desconectados. Esa es la primera razón, y la segunda es que la confianza no es muy alta. Cuando algo no sale bien, algunos se rinden más rápido que otros".

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