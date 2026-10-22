DT del CF Montreal explica la suplencia de Alexis Sánchez tras perder la final canadiense

Philippe Eullaffroy argumentó razones tácticas para no hacer ingresar al tocopillano en la derrota por penales ante el Forge, aunque descartó un quiebre y destacó el profesionalismo del chileno.
Un difícil momento atraviesa Alexis Sánchez en el CF Montreal. El delantero chileno no sumó minutos en la final del Campeonato Canadiense, en la que su equipo cayó ante el Forge en la definición por lanzamientos penales.
Aunque el técnico Philippe Eullaffroy intentó hacer ingresar al tocopillano en los últimos instantes del encuentro para la tanda desde los doce pasos, el tiempo se le acabó. Ante esta situación, el estratega tuvo que explicar los motivos por los que el chileno no alcanzó a entrar a la cancha.
"Si la cuestión es con respecto a Alexis, intenté ser creativo y ver cómo podía hacerlo entrar. No simplemente para hacerlo entrar, sino para que pudiera marcar la diferencia. Con 10 contra 11 fue un poco más difícil", sostuvo el adiestrador.
"Fue una decisión difícil de tomar, de hacer entrar uno por el otro. ¿Puede que yo hubiera podido tomarla? ¿Puede que eso hubiera funcionado? Nunca lo sabremos. Cuando estamos a 10 contra 11, necesitamos un poco más de apoyo en el campo. Pensé que era la mejor forma de mantener a Prince (Owusu) hasta el final, que aún tenía energía", añadió el DT.
Además, el entrenador dejó una frase que generó polémica al referirse a la decisión de no incluir al delantero chileno: "Jugador famoso o no, intentamos ver qué puede ofrecer en el campo. Estamos a 10 contra 11. No podemos cambiar todo solo para divertirnos y hacer jugar al jugador famoso. Es mi responsabilidad".
Finalmente, Eullaffroy intentó bajar el tono a la situación y descartó que exista un conflicto con el atacante nacional: "No se ha roto nada. No de mi lado. Creo que es un gran profesional".
PURANOTICIA