DT de U. Católica dice que el partido contra Colo-Colo es una "oportunidad para reafirmar lo que estamos haciendo"

Desde el arribo de Tiago Nunes a la banca, Universidad Católica ha comenzado un verdadero renacer futbolístico, sumando dos victorias consecutivas que le han permitido escalar hasta el sexto lugar del Campeonato Nacional.

Este sábado, el conjunto "cruzado" intentará mantenerse en la senda del triunfo cuando reciba en el estadio Santa Laura a uno de sus clásicos rivales, Colo-Colo. En conferencia de prensa, el técnico brasileño hizo énfasis en factores más allá del deportivo para enfrentar a los albos.

"Sabemos que el clásico se tiene que tomar de manera importante, con la máxima atención posible. Me tocó participar de clásicos importantes en Brasil y Perú, son partidos parejos que se definen por detalles. Emocionalmente tenemos que estar equilibrados", sostuvo el estratego.

En la misma línea, el adiestrador del cuadro estudiantil señaló que "lo principal es enfocarnos de nuestro equipo, seguir mejorando y creciendo, mejorar individualmente en lo técnico y físico, más confianza emocional y disfrutar de estos partidos que son especiales, cuando empiezas a trabajar en el fútbol quieres estar en este tipo de partidos".

Por otra parte, el DT remarcó que "tenemos que mejorar día a día y hay mucho por hacer. Esta confianza y condición de llegar al nivel de un equipo que pelee se conquista partido a partido. Veo muchísimo potencial, este partido es una oportunidad para reafirmar lo que estamos haciendo".

Sobre la posibilidad de hacer cambios en el once inicial, el entrenador apuntó que "no sabemos cómo el rival va a conformar su once inicial. Pero tenemos que pensar únicamente en nosotros y poner en la cancha un equipo equilibrado táctica y emocionalmente para sacar una buena victoria".

Por último, Nunes valoró la buena competencia que hay en ofensiva, destacando que "es un buen dolor de cabeza. Cuando el delantero anota hay más confianza. Sabemos que hay una disputa en todas las posiciones y si un equipo anota, está más cerca de ganar los partidos. Ahora, cuando el equipo anota, es porque encuentra un funcionamiento y conexiones dentro de la cancha".

