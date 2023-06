DT de República Dominicana advierte: "Vamos a ser un equipo que va a respetar a Chile, pero sin miedo"

Después de golear a Cuba en Concepción, la Selección chilena de Eduardo Berizzo enfrentará este viernes, en el estadio Sausalito de Viña del Mar, a República Dominicana, en el segundo de los tres amistosos de esta fecha FIFA de junio.

A pesar de que el combinado de la Concacaf asoma como un débil rival para la Roja, el técnico del conjunto caribeño, el argentino Gabriel Neveleff, mandó un desafiante mensaje al asegurar que enfrentarán al elenco nacional sin miedo.

"Vamos a ser un equipo que va a respetar a Chile, pero sin miedo. Haremos nuestro partido, no tenemos nada que perder. Al contrario, tenemos mucho que ganar. Es una oportunidad para nosotros", declaró.

Luego agregó que "en la medida de lo posible, trataremos de tener el balón y crear situaciones de gol. Ser un equipo agresivo, eso le pido a los muchachos. Es una escuadra rapidita, nos gusta buscar el arco rival lo antes posible. Talento tenemos y siempre es bueno medirlo con equipos como Chile. Sabemos que vamos a sufrir en algunos momentos, pero debemos saber sobrellevarlo los 90 minutos", reconoció el DT en conversación con La Tercera.

Además, añadió: "Me imagino que el técnico Berizzo está viendo y midiendo a sus jugadores. No sé lo que piensa él, pero me parece que si eligió e estos rivales es por algo, pero nosotros le vamos a dar trabajo. Yo sé que la gente en Chile dice 'queremos jugar contra Argentina, contra Brasil'. Pero a veces las selecciones tampoco están disponibles para esos partidos. Al menos, nosotros buscamos partidos para juntar a los muchachos, implementar la idea de juego".

Neveleff indicó que "me imagino que es lo que quiere hacer Berizzo que, para mí, es un gran técnico, que ha dirigido en Argentina y España. El tipo sabe lo que quiere. Elige a rivales contra los que pueda plasmar su idea de juego, pero nosotros no lo vamos a dejar… Con todo respeto".

Sobre cómo se gestó el amistoso entre ambas selecciones, expresó: "Fue un contacto entre federaciones y cuando a mí me preguntaron me pareció un gran partido, un desafío excelente. Porque a nosotros también nos gustaría medirnos con una selección campeona de América, un equipo mundialista. Y viendo la convocatoria están jugadores como Vidal o Medel, para nosotros es muy bueno".

Por último, el entrenador declaró que "esa clase de jugadores que tienen una experiencia increíble. Algo que a nosotros nos hace ver dónde estamos parados. Creo que haremos un buen papel, queremos competir, pero también ganar. También somos conscientes de que nosotros estamos aprendiendo. Somos un poco jóvenes en esto".

