DT de Puerto Montt explica por qué Manley Clerveaux no seguirá en el club: "No me llenó lo que vi de él"

El delantero haitiano, Manley Clerveaux, no pudo cumplir con las expectativas que se generaron cuando Colo-Colo lo cedió a Deportes Puerto Montt y recientemente, el club anunció el término anticipado de su préstamo.

En conversación con el programa "Puntero Izquierdo", el director técnico del cuadro sureño, Emilio Mancilla, explicó por qué le pidió a la dirigencia cortar la cesión del atacante, apuntando directamente a su comportamiento tanto en las prácticas como en los encuentros oficiales.

"Creo que no se acopló bien. Yo puedo hablar de la etapa mía. Fui claro desde el primer día que cada jugador iba a tener la misma oportunidad y que tenía que trabajar de la misma forma, y a él no lo vi entendiendo el mensaje", partió señalando el estratego.

Al mismo tiempo, el DT remarcó que "no era titular cuando yo llegué, no fue titular tampoco conmigo, pero no lo vi preocupado de meterse en esa dinámica, de demostrar que él tiene que jugar".

Eso sí, el entrenador descartó que hayan existido problemas de disciplina y en cambio argumentó que "uno no cita por temas técnicos, por temas futbolísticos. No me llenó lo que vi de él en los entrenamientos y en el partido con San Felipe. Yo tengo mis cosas bien claras y esa información también la tenían todos y la manejaron todos".

En su etapa con los "Hijos del Temporal", el caribeño sumó 422 minutos sobre el terreno de juego repartidos en once cotejos entre Primera B y Copa Chile, aportando solo tres goles.

(Imagen: Felipe Escobedo/En Cancha)

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