DT de Puerto Montt estalla tras nueva suspensión del partido ante Colo-Colo por Copa Chile: "Es lamentable la organización"

Colo-Colo y Puerto Montt tienen que seguir esperando para completar los 45 minutos de la revancha de cuartos de final de la Copa Chile, en el estadio Monumental.

Es que después de ser suspendido hace unas semanas por intensas lluvias, y ser reprogramado para este martes 20 de octubre, lo que resta de partido nuevamente fue suspendido por el fuerte temporal pronosticado en la capital.

El técnico del cuadro sureño, Emilio Mancilla, manifestó toda su molestia y la del plantel por la nueva postergación del cotejo frente al Cacique.

"Lamentablemente hay una programación, jugamos ayer (domingo) y ahora jugamos el sábado, hay desgaste de los jugadores, temas económicos, no hay mucho que hacer y partir lo más rápido a Puerto Montt", reconoció el DT a Redgol.

"Mira, nosotros revisamos la semana pasada el tema del clima y sabíamos que venía esto, es lamentable la organización", añadió el estratego.

Consignar que tras ser suspendido el lunes, todavía no se sabe la reprogramación de los 45 minutos restantes de la revancha entre Colo-Colo y Deportes Puerto Montt, llave que está parcialmente a favor del "Cacique" por 2-0, luego de la victoria por 1-0 en la ida en Chinquihue y el triunfo por la cuenta mínima en el estadio Monumental.

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