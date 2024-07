DT de Palestino y penal fallado ante Cuiabá: "Hubiese sido una victoria justa"

Palestino resignó un duro empate a 1 como frente a Cuiabá como local en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2024. Es que el cuadro árabe tuvo la clara chance de ganar el partido en la última jugada con un penal a favor, pero el portero Walter contuvo el lanzamiento a Joe Abrigo.

Tras la igualdad, el técnico del conjunto tetracolor, Lucas Bovaglio, lamentó el tiro desde los doce pasos errado que le hubiera dado una importante victoria a su escuadra.

"Con respecto a la jugada del penal, no hay mucho para objetarle al árbitro, porque él antes de patear le aclaró a los jugadores que no iba a haber rebote. El cuarto árbitro nos informó a nosotros que pateaba y se terminaba, que no había rebote. Muchas veces sucede y hemos visto que hay partido que hacen un gol de penal, se reanuda y termina", expresó el estratego.

"En esta situación nos tocó errarlo y después convertir por el rebote, pero la situación estaba clara antes de patear y no hay mucho que objetar. Encima el reglamento lo avala, o sea que el árbitro obró bien", añadió el DT del conjunto de colonia.

Además, agregó: "Con respecto al desarrollo del partido y el resultado final, nosotros hicimos el partido que habíamos pensado. Siento que fuimos protagonistas y superamos al rival. Si hubiésemos convertido el gol sobre el final, hubiese sido una victoria justa. Prácticamente no nos patearon al arco e intentamos hasta el último momento conseguir la victoria con nuestras armas, no apelando al pelotazo, sino que intentamos llegar a través de juego asociado".

Por último, Bovaglio sostuvo: "Lamentablemente, el esfuerzo no tuvo la recompensa que tal vez merecíamos. Pero desde la actitud y desde el plan de juego, no hay nada para objetarle a los jugadores".

