DT de Palestino tras igualar con Colo-Colo: "Tuvimos la personalidad y convicción para ser protagonistas todo el tiempo"

Colo-Colo continúa dejando puntos en el tramo final del Campeonato Nacional 2026. El Cacique igualó 1-1 este domingo frente a Palestino en el estadio Santa Laura, en un encuentro en el que el conjunto árabe generó ocasiones de peligro y convirtió al arquero albo Vozinha en una de las figuras del compromiso.

Tras el empate, el entrenador de Palestino, Guillermo Farré, analizó el desempeño de su equipo y manifestó su conformidad con la actuación de sus dirigidos ante el cuadro albo.

"Fuimos muy competitivos y si el resultado era favorable a nosotros no había objeción. Nos encontramos con un gol de desventaja rápido. El equipo tuvo personalidad, actitud, convicción y mentalidad para ir a buscar el partido y jugar expuesto defensivamente. Me queda tranquilidad para el futuro", expresó el DT.

"Estábamos bien en el primer tiempo, pero nos faltaba profundidad. Teníamos el juego, pero cuando debíamos ser determinantes, no éramos verticales. En esa lenta circulación nuestro juego pasaba desapercibido. En el segundo tiempo buscamos más eso: profundidad para poner al rival en riesgo", añadió.

Finalmente, el adiestrador del conjunto árabe volvió a destacar la actitud de sus jugadores frente al líder del torneo y afirmó: "Palestino jugó ante el puntero del torneo contra jugadores de vasta trayectoria y nosotros tuvimos la personalidad y convicción para ser protagonistas todo el tiempo".

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