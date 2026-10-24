DT de Palestino anticipa duelo con Colo Colo: "Tiene aspectos que son débiles"

Palestino tendrá este domingo uno de sus partidos más complicados de la temporada, cuando le toque recibir a contar de las 17:30 horas a Colo Colo, puntero absoluto de la Liga de Primera, que además llega herido después de una estrepitosa caída ante Coquimbo Unido.

En vísperas del choque con el cuadro popular, el director técnico del conjunto árabe, Guillermo Farré, afirmó a los medios oficiales del club que "hay un estímulo externo que va a hacer que todos estemos con las alertas a la máxima expresión, porque es el puntero".

Asimismo, el adiestrador argentino afirmó que "sabemos que nosotros tenemos que buscar el partido para ganarlo, pero nos enfrentamos a un gran rival. Estamos muy contentos, hemos trabajado muy bien y estamos muy preparados para el partido".

El trasandino no se detuvo ahí y siguió lanzando elogios para el Cacique. "No está líder por un solo partido, está líder por lo que ha hecho a largo del año, está líder porque ha sido regular, porque ha sido importante en momentos determinantes, porque ha sostenido la responsabilidad de ser puntero con jerarquía", precisó.

Al mismo tiempo, el DT destacó que el elenco albo cuenta con "un plantel jerárquico, un plantel que es muy competitivo, con jugadores que son muy resolutivos. Entonces siento que es un plantel que estuvo muy equilibrado desde el principio del torneo hasta lo que es el presente".

De todas formas, Farré subrayó que "la realidad también demuestra que es un rival que el último partido lo pierde 5-2, un rival que el último partido se le notaron muchas falencias. Se nota que es un rival que si bien está en buenas condiciones, tiene aspectos que son débiles y ahí es donde nosotros trabajamos".

PURANOTICIA