DT de Orenburg confesó que "no quería entrenar" a Jordhy Thompson tras ausentarse de la pretemporada

Una dura e inesperada confesión realizó Ildar Akhmetzyanov, director técnico del Orenburg, con respecto a Jordhy Thompson, quien marcó un doblete de penal para el empate con Rodina Moscú por la fecha once de la Liga Premier de Rusia.

En conversación con Match TV, el estratego recordó la polémica que envolvió hace unos meses al atacante, quien no se integró a la pretemporada del equipo, presuntamente, para forzar su salida y fichar por Colo-Colo.

"No podía entrenar hasta que firmara un contrato por sus acciones. Yo no quería entrenarlo. No éramos la primera opción del jugador porque estamos en el último puesto", partió señalando el entrenador.

Sin embargo, el DT destacó que el chileno "llegó y dijo que quería estar en el equipo. Hablamos con él, aceptó nuestros cambios y se puso en orden. Ahora, la mentalidad adecuada y un buen equipo lo están ayudando a desarrollarse".

Por su parte, el propio Thompson afirmó que "he experimentado grandes cambios para bien: mi familia está conmigo ahora, mis hijos han viajado a Rusia. Fue mucho más difícil sin ellos. Y estoy feliz de que todo esté saliendo bien. Tengo muchas ganas de trabajar duro para el equipo".

Cabe señalar que con la igualdad, Orenburg quedó en el sexto puesto de la tabla con trece puntos, doce por debajo del puntero Dínamo de Moscú.

(Imagen: @jordhyth_42)

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