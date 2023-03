DT de Magallanes: "Nos dimos cuenta que podemos ser competitivos"

Magallanes no pudo avanzar a la fase grupos de la Copa Libertadores, luego de caer por 2-0 en su visita a Independiente de Medellín de Colombia, por la vuelta de la tercera y última fase previa del torneo continental.

Por eso, el técnico del cuadro "carabelero", Nicolás Núñez, fue autocrítico y lamentó la caída ante los cafetaleros, aunque valoró que su equipo pueda disputar la Copa Sudamericana.

"Teníamos muchas ganas de clasificar. Queríamos ser un equipo competitivo, pero hay que afrontar la Copa Sudamericana con la seriedad que corresponde a un torneo internacional. Nos prepararemos bien", expresó el DT en conferencia de prensa.

"Si bien, no es nuestro objetivo principal este año, queremos mantener este rendimiento, porque es atractivo y nos dimos cuenta que podemos ser competitivos. Es un desafío en la fase de grupos que requiere toda la preparación", añadió.

Además, agregó que "el resultado no nos deja para nada felices ni conformes. Nos superaron completamente en todas las líneas. No pudimos hacer lo que mejor hacemos ni donde nos sentimos cómodos, que es tener el balón. No lo hicimos bien cuando teníamos que defender sostenidamente en el juego".

En tanto, el volante César Cortés sostuvo que "para nosotros fue un desilusionante primer tiempo. No encontramos la forma de ser profundos. En el segundo tiempo corrimos más riesgos, era una cuestión más de actitud. Fuimos más profundos, pero sin hacer claridad en el último cuarto como para descontar y haber hecho algo más en le marcador".

"Tuvimos al menos la capacidad para revertir el primer tiempo y posicionarnos donde queríamos. Medellín se defendió bien, que tiene su mérito", complementó "Chester".

