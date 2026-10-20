DT de la Roja Sub 17 valora el debut en la Copa Mundial Femenina: "Salieron a darlo todo"

La Selección chilena femenina Sub 17 debutó este lunes en el Mundial de la categoría, que se disputa en Marruecos, con un empate 1-1 frente a Australia, en un encuentro en el que la Roja dejó escapar la posibilidad de quedarse con la victoria.

Pese a no conseguir el triunfo ante las oceánicas, la entrenadora de la escuadra nacional, Vanessa Arauz, valoró la experiencia que sus dirigidas están adquiriendo en la cita planetaria, destacando la importancia de competir ante selecciones de este nivel de cara a su desarrollo futuro.

"Estamos muy felices. Como se lo transmitimos a las jugadoras, esto es para vivirlo, para disfrutarlo, pero también estar acá, compartir con este tipo de equipos, ganar este tipo de experiencias, es muy importante para ellas y su futuro. Salieron a darlo todo, como siempre se caracteriza Chile", expresó la adiestradora, en declaraciones compartidas por la Federación de Fútbol de Chile.

"Ellas están muy acostumbrada a correr y a luchar. Nunca dejaron de intentar sacar el partido adelante. Eso nos da mucha alegría como cuerpo técnico", añadió, resaltando la entrega y la perseverancia del equipo nacional durante su estreno en el certamen.

De cara a su próximo desafío, Chile enfrentará este jueves a México, en un duelo clave para sus aspiraciones en el torneo. Sobre el rival, la entrenadora sostuvo: "Tienen jugadoras muy hábiles, son un equipo que siempre está luchando. Dentro de todo, México constantemente ha podido asistir a los Mundiales. Sabemos que es un rival que nos va a plantear un partido muy interesante".

(Imagen de Instagram: @laroja)

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