DT de La Calera y derrota como local en la Sudamericana: "Es un paso adelante"

Unión La Calera sufrió una dura derrota por la Copa Sudamericana. El cuadro "cementero" no pudo hacerse fuerte como local y cayó el miércoles por 1-0 frente a Universidad Católica de Ecuador en Valparaíso, por la segunda fecha del Grupo B del torneo internacional.

Pese a la derrota, el técnico del conjunto calerano, Manuel Fernández, realizó un positivo balance y expresó: "Creo que el partido hay que entenderlo hasta el gol. Me parece que esos 60 minutos el equipo compitió de buena manera. Ellos prácticamente no nos habían inquietado y tuvimos situaciones muy claras que no pudimos convertir".

"Después el gol lógicamente nos generó más ansiedad. El rival generó otra comodidad de poder defenderse mucho más cerca de su arco, se comprimieron los espacios, se pusieron para el contragolpe y aun así con la rebeldía del final tuvimos chances para empatar. Debe haber sido uno de los partidos donde más situaciones tuvimos. Tuvimos 20 disparos, el rival tuvo 11, tuvimos casi el 53% de la posesión y me parece que en los números el equipo mostró cosas diferentes a las que venía mostrando", añadió.

Además, agregó: "Por supuesto que estamos dolidos por el resultado y la angustia que genera que no hayamos podido ni siquiera conseguir un empate, pero me parece que es un paso adelante. Si nosotros competimos en el torneo local como competimos hoy, no tengo dudas de que se va a venir una remontada y se verá reflejada en el resultado".

Por último, Fernández sostuvo: "Es difícil hacer un balance en la derrota, cuesta más separar las cosas positivas de las negativas en este momento. Pero insisto que lo de los primeros 60 minutos, hasta el gol, fue de lo mejor que hemos hecho en el transcurso de la temporada".

