DT de Everton tras goleada sufrida ante la U: "El resultado duele y da bronca"

Duro revés para Everton en su lucha por quedarse con el Chile 2 para la Copa Libertadores 2027. El conjunto "ruletero" cayó goleado por 4-1 ante Universidad de Chile en Rancagua, en el cierre de la 25ª fecha del Campeonato Nacional, y complicó seriamente sus opciones de obtener el cupo directo al torneo continental.

Tras la contundente derrota frente a los azules, el técnico del elenco viñamarino, Walter Ribonetto, lamentó la falta de efectividad de su equipo, especialmente durante los primeros minutos del encuentro.

"Los primeros 30 minutos tuvimos situaciones para convertir ante un rival que no te da ventajas, un rival que te lastima cuando se genera situaciones de gol. Nosotros no pudimos convertir las que tuvimos. Se dio un partido que no lo esperábamos desde el resultado", expresó el DT del elenco Oro y Cielo.

"Tenemos que corregir cosas, pero creo que tampoco está todo mal. Obviamente, hay cosas muy buenas que viene haciendo el equipo, que viene en crecimiento, y todavía faltan cinco fechas. Está todo muy parejo en la parte de la tabla para ingresar a la Copa Libertadores, que es lo que queremos", añadió.

Pese al duro resultado, el estratega argentino destacó el rendimiento que ha mostrado el plantel durante la temporada y recalcó que aún quedan jornadas para intentar alcanzar el objetivo. De todas formas, el estratego argentin o valoró: "El grupo está haciendo un buen torneo, se tiene que valorar eso. Obviamente, todavía no hemos conseguido nada. Sabíamos que en este partido contra la U teníamos la posibilidad de sumar tres puntos claves en la pelea por entrar a la Copa Libertadores, pero todavía está latente la opción".

Finalmente, el entrenador insistió en que el marcador fue demasiado abultado en relación con lo ocurrido en la cancha y apuntó a la importancia de aprovechar las oportunidades de gol y evitar errores defensivos. "El resultado duele y da bronca, porque no fue tanta la diferencia para perder por cuatro goles. Pero los detalles y las situaciones de gol que uno tiene, hay que convertirlas, y evitar que el rival te convierta. Esto sigue", sentenció Ribonetto.

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