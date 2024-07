DT de Colo Colo entrega detalles de las negociaciones para tener a Isla y Catalán en el equipo

Tras la clasificación a la final de la Zona Centro Sur de Copa Chile venciendo este sábado por la cuenta mínima a Deportes Santa Cruz en el Estadio Monumental, el entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, aclaró la situación que se vive en torno al interés por contar con Mauricio Isla o Matías Catalán como refuerzos para el segundo semestre.

Respecto a el posible fichaje del experimentado lateral con pasos en la Juventus, Olympique de Marsella, entre otros, el ex DT de Boca Juniors fue claro al señalar que “juega en la selección chilena, titular en la Copa América. Mauricio Isla es un jugador de mucha categoría. Tenemos a (Óscar) Opazo, quien ha jugado bien en todos los partidos de Copa Libertadores y si viene alguien, debe elevar la jerarquía del plantel”.

Mientras que, sobre las negociaciones con Matías Catalán, quien es un inamovible en Talleres de Córdoba, Almirón sostuvo que “sí mencionaron que no puede venir (Matías) Catalán, ya está, no me freno y seguimos buscando opciones con jugadores que sean superiores a lo que tenemos”.

Colo Colo sigue buscando potenciar su plantel luego de la llegada del atacante argentino proveniente de Estudiantes de La Plata, Javier Correa.

