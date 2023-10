DT cruzado lanzó duras críticas por la actuación del árbitro Felipe González

Bastante molesto quedó el técnico de Universidad de Católica, Nicolás Núñez, tras la agónica derrota que sufrió el elenco cruzado en el clásico ante Colo Colo, apuntando su dardos al árbitro Felipe González.

Es que el entrenador del conjunto precordillerano no se guardó nada en conferencia de prensa, cuestionando la tarjeta roja que le mostró a Gary Kagelmacher y lo que él consideró como un excesivo tiempo añadido en la segunda fracción.

"Hay frustración porque es evidente que hay muchas cosas que nos molesta, sobre todo la injusticia, no ser medidos con la misma vara. El hecho de la expulsión nos condicionó, estábamos defendiendo bien, pero lo tuvimos que hacer más atrás", comenzó señalando el estratego.

Núñez prosiguió recordando que "este mismo árbitro no nos cobró un penal donde su jefe lo salió a criticar contra Audax y es como evidente que hay algo personal con él, frustración, resentimiento, quizá el hecho de haber pertenecido a este club y no haber seguido participando, no sé, uno se imagina cosas, es evidente, dio 11 minutos, cuando el primer tiempo estuvo más parado que el segundo".

El DT no se quedó ahí y subrayó que "hoy no hubo un árbitro que lo hizo bien y que haya medido a los dos equipos con la misma vara, tiene actitudes soberbias. Si no somos capaces de decir nuestras frases y el comité va a aplicar sanciones, yo siento que no vamos por buen camino".

Por último, el entrenador del equipo de la franja envió una clara solicitud a la ANFP. "Espero que no nos arbitre nunca más, porque siempre nos condiciona, traté de ser respetuoso y espero que no me sancionen por estas cosas", cerró.

