Dirigente de Coquimbo Unido descarta traspaso de Luciano Cabral a Everton de Viña del Mar: "Eso es totalmente falso"

Si bien, todo indicaba que Luciano Cabral partiría de Coquimbo Unido para fichar en Colo-Colo en este mercado invernal del fútbol chileno, en las últimas horas se dio a conocer un posible traspaso del talentoso volante a Everton de Viña del Mar.

Sin embargo, en el cuadro "pirata" desmintieron los rumores de manera tajante.

Pablo Ramírez, gerente deportivo de Coquimbo Unido, expresó a El Mercurio que "eso es totalmente falso. Me llama la atención este humo a 24 horas de un partido tan importante".

La referencia es que este jueves el elenco nortino recibe a Palestino en duelo pendiente, donde el equipo coquimbano podría terminar la primera rueda del Campeonato Nacional en la cima.

De todas formas, Ramírez reconoció que Cabral firmó recientemente con el Grupo Pachuca, conglomerado mexicano que controla Everton y posee clubes como el mismo Pachuca y León, en el balompié azteca; y el Oviedo de España.

Respecto a la opción de Colo-Colo, afirmó que "no tenemos nada de nada y nadie se ha contactado con nosotros. Además el espíritu de la cláusula de salida es no dañar los intereses de Coquimbo, por lo que no es posible que se vaya a un club chileno en medio del campeonato. Esto lo hablamos con el jugador y su representante y estamos de acuerdo en que evaluaremos solo una oferta del extranjero".

