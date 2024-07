Director técnico de Independiente de Avellaneda responde por futuro de Mauricio Isla

En Independiente de Avellaneda ya se olvidaron de Mauricio Isla. El propio lateral chileno dejó en claro en plena Copa América que no continuará en el cuadro argentino, por lo que se acerca a volver a Chile como posible fichaje de Colo Colo.

Y en el conjunto trasandino ratificaron que el "Huaso" ya no es parte del club, tal como lo manifestó el técnico Julio Vaccari tras el triunfo sobre Olimpia en un amistoso internacional.

"Yo llegué al club y pedí el teléfono para hablar con él. Su representante me dijo que no estaban dadas la condiciones para hablar, lo cual yo acepté desde el primer momento que Isla no iba a ser parte del plantel", reconoció el DT a los medios argentinos.

"Es algo que para mí es cosa jugada. Cuando uno no quiere ser parte, no tiene que estar, más en una institución como esta y el prestigio que tiene. El que quiere estar está y el que no quiere estar tiene las puertas abiertas", añadió.

Consignar que este martes en DirecTV dieron a conocer que Colo Colo ya le habría realizado una oferta formal al bicampeón de América con la Roja, quien respondería a la propuesta en los próximos días.

PURANOTICIA