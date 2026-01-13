Director de Azul Azul, José Ramón Correa, compra el 21,44% de las acciones de la familia Schapira

Un importante cambio se vislumbra dentro de Azul Azul, sociedad anónima que controla a Universidad de Chile, luego de que la familia Schapira concretara la venta de sus acciones, correspondiente al 21,44%.

De acuerdo a Diario Financiero, la participación de Daniel y su hijo Eduardo -opositores a la actual administración- fue adquirida por el abogado José Ramón Correa, cercano al actual presidente de la concesionaria, Michael Clark.

La operación se cerró por cerca de 6.700 millones de pesos y se realizó por medio de la sociedad Romántico Viajero Spa.

De esta manera, Sartor ahora maneja alrededor del 84% de la propiedad de la sociedad anónima que administra al cuadro laico y sumó dos nuevos puestos al directorio.

Por su parte, los Schapira indicaron a través de un comunicado que "nuestra experiencia como accionistas fue, en muchos sentidos, exigente y compleja. Hubo momentos de ilusión, pero también de frustración y desgaste, que marcaron un camino más difícil de lo que imaginamos cuando decidimos involucrarnos en este proyecto. Aun así, nunca perdimos el respeto por la institución ni por su gente, y siempre actuamos con la convicción de que nuestras decisiones buscaban el bien del club".

"Hoy dejamos de ser accionistas, pero nunca dejaremos de ser hinchas de la U. Ese vínculo no se vende ni se transa, y no se termina con una firma. Es parte de nuestra historia personal y familiar, y lo seguirá siendo siempre", agregaron en el escrito.

Por último, aseguraron que "le deseamos lo mejor al club. Que pueda reencontrarse con la estabilidad, la grandeza y el proyecto que su historia merece. Desde donde estemos, seguiremos alentando como siempre, con la esperanza intacta de ver a nuestra querida Universidad de Chile volver a brillar".

