Directivo del Villarreal sorprende al no dar por cerrado el fichaje de Ben Brereton

Ben Brereton se alista con la Selección chilena para enfrentar este martes a Bolivia en Santa Cruz de la Sierra, por el tercer y último amistoso de la Roja en esta fecha FIFA de junio. Y una vez que termine el cotejo ante los altiplánicos, el delantero tendrá que regresar a Europa, donde sería nuevo jugador del Villarreal de España.

Sin embargo, a pesar de que en suelo hispano desde hace rato adelantaron que el atacante del combinado nacional firmó contrato, en el Submarino Amarillo sorprendieron al expresar que el fichaje de "Big Ben" todavía no está sentenciado, debido a un tema económico.

"A Denis Suárez, Comesaña y a Ben Brereton los conozco, los tres son buenos jugadores. Son jugadores que veremos si se pueden incorporar en las próximas semanas", comentó en conversación con AS España Fernando Roig Negueroles, hijo del presidente de Villarreal.

"Tampoco queremos hacer nada drástico, no vamos a hacer muchos cambios. Ni mucho menos. Pero si no bajamos más la mesa salarial, estamos obligados a sacar beneficio contable por ventas. No es la situación ideal, ya que estar obligado por algo, nunca es bueno", añadió.

Considerando esas palabras, el "Submarino Amarillo" deberá hacer caja para pagar el sueldo de Brereton, quien sería uno de los mejores pagados del plantel.

PURANOTICIA