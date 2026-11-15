Diego Ulloa es baja en la selección chilena tras sufrir fractura costal

Una nueva baja sufrió la selección chilena en el marco de la actual fecha FIFA.

Según un comunicado de la Federación, el defensor Diego Ulloa fue liberado de la convocatoria debido a una molestia física sufrida en el reciente partido ante Colombia en Cali.

“El jugador presenta una fractura costal derecha confirmada por estudio con imágenes cuyo período de recuperación supera los plazos de la presente convocatoria”, se señaló desde Quilín.

Ulloa jugó sólo los primeros 45 minutos ante los colombianos y fue sustituido por Nils Reichmuth.

PURANOTICIA