Diego Rivarola sorprende y deja el retiro a los 47 años para jugar la Copa Chile por club amateur

A fines de 2011 y en medio de la algarabía por el buen momento que atravesaba Universidad de Chile, uno de los últimos ídolos del elenco laico, Diego Rivarola, disputó su último partido como profesional en la final del torneo de Clausura que ganaron los estudiantiles, retirándose con cinco títulos en el club, incluida la Copa Sudamericana de esa misma temporada.

A casi 13 años de dicho suceso, "Gokú" decidió desempolvar sus botines y vestirse de corto nuevamente para defender los colores de Vicente Pérez Rosales, cuadro amateur que enfrentará a Universidad de Concepción por los octavos de final de la Zona Sur de Copa Chile.

En entrevista con el portal Bolavip, el exdelantero comentó que todo comenzó "a través de una Fundación que me invitaron a participar para ayudar a un club amateur, yo no les cobro nada, la idea es generar un impacto social y que los jóvenes se acerquen al deporte".

En la misma línea, el otrora atacante de 47 años reconoció que "tengo claro que no voy a competir al mano a mano es mas una ayuda al club, para potenciar el partido en la zona vaya gente genere ingresos".

Por último, el oriundo de Mendoza subrayó que "es muy difícil competir contra jóvenes de 22 años. Pero lo comenté a gente alrededor mío, mis hijos que casi no me vieron jugar y les encanto. Eso me motivó".

Cabe mencionar que en el choque con el "Campanil", Rivarola podría reencontrarse con el defensa Osvaldo González, con quien coincidió durante el segundo semestre de 2011 en el "Romántico Viajero".

PURANOTICIA