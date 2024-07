Diego Moya hizo historia para Chile en el triatlón de París 2024

Diego Moya hizo historia para Chile en el triatlón de estos Juegos Olímpicos de París 2024.

Tras un día de aplazamiento por la mala calidad del agua en el Río Sena, finalmente este miércoles se disputó la prueba, donde el chileno terminó en el puesto 28, tras un tiempo de 1:47:47, y mejoró lo realizado en la cita de los cinco anillos de Tokio 2020, donde fue 30°.

Con esto, el nacional se anotó con la mejor presentación de un criollo en la categoría masculina de esta disciplina en unos Juegos Olímpicos.

Sin embargo, Moya no quedó conforme y fue bastante autocrítico al expresar: "No estoy conforme, fue una carrera muy mala. Me sentí muy mal en toda la carrera. Fue una lucha de principio a fin. Fue uno de los peores días en la carrera más importante. Hay que ver para atrás cómo fue la semana para mejorar las sensaciones".

"Me voy desilusionado, mejoré dos puestos pero lejos de lo que quería. Fue una carrera muy agresiva, la natación, la corriente, fue muy duro... La bicicleta sufriendo mucho, gasté mucha energía y después corriendo me sentí muy mal. Hay que analizar bien la carrera", añadió.

Por su lado, el otro nacional, Gaspar Riveros, quedó 38°, tras registras un crono de 1:49:48.

Consignar que la prueba tuvo un desenlance dramático, donde el británico Alex Yee se impuso al neozelandés Hayden Wilde, quien había liderado casi toda la carrera a pie, sacándole hasta 14 segundos. Sin embargo, en los últimos metros, en la curva final, Yee aceleró y sobrepasó a Wilde, mientras que el francés Leo Bergere completó el podio.

PURANOTICIA