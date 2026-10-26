Diego Flores será el árbitro del Clásico Universitario entre la UC y la U en el Claro Arena

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ya tendría decidido al árbitro para el Clásico Universitario de este domingo entre Universidad Católica y Universidad de Chile, programado para las 17:15 horas en el Claro Arena.

De acuerdo a información de radio Cooperativa, el escogido fue Diego Flores Seguel, quien ya impartió justicia en el duelo de la primera rueda, en el cual los azules se impusieron por la cuenta mínima.

Cabe recordar que el réferi fue objeto de duras críticas por parte del técnico del cuadro "cruzado", Daniel Garnero, tras la victoria de Ñublense sobre la UC del pasado 23 de agosto.

En dicha oportunidad, el entrenador del conjunto precordillerano indicó que "me dijeron que había sido gendarme él... Se piensa que soy un subalterno de él, que me quiere retar en todos los tiros. Es un árbitro de fútbol, no es la autoridad, es un árbitro, tiene que dirigir, tiene que cobrar correctamente".

Además, cuestionó su decisión de expulsar a Fernando Zuqui en el inicio del cotejo. "Lamentablemente, la expulsión fue importante en el trámite del partido, quedar con un jugador menos a los seis minutos te condiciona", comentó.

Para el choque de este fin de semana, Flores será asistido por José Retamal y Wladimir Muñoz, y contará con Franco Jiménez como cuarto juez. Además, Juan Lara y Alejandro Molina estarán en el VAR.

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