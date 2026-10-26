Deportes Temuco queda fuera de la liguilla y Marcelo Salas abre la puerta a una eventual venta del club

Deportes Temuco se quedó sin opciones de clasificar a la liguilla por el ascenso luego de caer por 2-1 como local ante San Marcos de Arica. Con este resultado, el cuadro “Pije” quedó fuera de la postemporada y deberá permanecer, al menos, una temporada más en la Primera B.

Tras la derrota, el presidente de la institución de La Araucanía, Marcelo Salas, no descartó la posibilidad de vender el club, del que es propietario desde 2013.

"Yo no pretendo quedarme todo el tiempo acá, al contrario, también tengo muchas cosas por hacer en mi vida personal. Me estoy dando cuenta de que llevamos ya 18 años en esta rueda de fin de semana, partidos y conformación de plantel", comenzó diciendo el "Matador".

Al referirse a una eventual salida de la institución, admitió: "El club siempre tiene interesados, pero no hay ninguna propuesta y tampoco lo vamos a dejar tirado. Obviamente tengo que seguir, si el club no puede quedar tirado. Yo puedo salir mañana, no tengo problema, tampoco quiero estar apernado en el club, depende de las propuestas que lleguen. No tengo el número exacto (del valor del club), depende de lo que tenga el club. Hay que analizarlo".

Por otra parte, el exdelantero de la Roja y mundialista en Francia 1998 realizó una autocrítica por la campaña del equipo durante esta temporada: "El plantel estaba armado desde un inicio con el técnico que era Arturo (Sanhueza). Como los resultados no fueron positivos, puedo decir que la autocrítica es que elegimos mal. Pero así como el 'Chupete' (Humberto Suazo) no tiene experiencia y hoy día está pelenado el torneo, uno nunca sabe. Cuando termine el campeonato haremos el análisis completo con el gerente que llegue. Se tendrá que definir un técnico primero. Hoy no estamos priorizando a nadie. Va a llegar un gerente antes de fin de año para conformar el plantel".

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