Deportes Recoleta acecha el liderato: los partidos de este domingo en el Ascenso

La Primera B sigue su curso en el marco de su séptima fecha, con tres compromisos que se tomarán la jornada dominical. Partidos trascendentales en los que se define incluso en liderato del torneo.

A partir de las 12:30 horas de este domingo, se jugarán dos partidos en simultáneo. Uno de ellos será protagonizado por Deportes Recoleta, que recibirá a San Marcos de Arica con la misión de imponerse para arrebatarle la cima del ascenso a Deportes La Serena, que hizo su tarea ayer sábado al vencer por la cuenta mínima a Universidad de Concepción. Los "Papayeros" son líderes con 16 unidades, escoltados por el "Reco" con 15 puntos.

En el mismo horario (12:30) pero en la "Perla del Norte", Deportes Antofagasta recibirá la visita del colista Unión San Felipe. Los "Pumas" son novenos con siete puntos, mientras que los aconcaguinos se sitúan en el abismo en solitario, con solo tres unidades.

La jornada dominical del ascenso la cerrará a partir de las 15 horas Magallanes ante Deportes Santa Cruz. El "Manojito de Claveles" se ubica en el séptimo puesto, con nueve puntos, mientras que Santa Cruz es sexto con 10 unidades.

PROGRAMACIÓN FECHA 7 PRIMERA B

12:30 horas: Deportes Recoleta vs San Marcos

12:30 horas: Deportes Antofagasta vs Unión San Felipe

15:00 horas: Magallanes vs Deportes Santa Cruz

